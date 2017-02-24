Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
В Украине назвали условия по Крыму Москве
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
19:03 (мск), источник: Sputnik.md

В конфликт Минпросвещения и ВУЗов вмешался премьер

Преподаватели ВУЗов требуют транспарентности в вопросе, касающемся перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей по подготовке кадров в университетах страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ и Государственный тираспольский университет обратились в министерство просвещения с резолюцией против утверждения Номенклатуры сфер повышения квалификации в том варианте, в котором ведомство представило ее на рассмотрение Кабмину.

Эту резолюцию педагоги ВУЗов приняли в ходе двухдневных протестов против инициативы Минпросвещения.

«Мы возмущены процессом разработки новой Номенклатуры, где содержатся серьезные процедурные нарушения, которые могут привести к разрушению образовательной системы нашей страны», — говорится в тексте резолюции.

Читайте также
Социалисты выдвинули вотум недоверия министру здравоохранения

Еще 25 ноября 2015 года министерство просвещения РМ приказом № 1121 создало рабочую группу для разработки новой Номенклатуры подготовки кадров во время первого, второго и третьего циклов обучения в ВУЗах. В итоге в проект постановления, разработанный рабочей группой, включили общее направление обучения 011 «Наука образования», направление повышения профессиональной квалификации 0114 «Обучение преподавателей», которые входят и в Номенклатуру от 2005 года.

Именно такой вариант проекта обсуждали затем в ВУЗах и в начале сентября 2016 года дали положительное заключение в Совете ректоров. После этого документ отправили на одобрение.

Позже, как утверждают авторы резолюции, министерство просвещения без каких-либо консультаций с рабочей группой и академическими кругами изменило проект постановления, исключив направление 0114 «Повышение квалификации преподавателей». Это, как утверждают подписавшие петицию, противоречит положениям Кодекса образования (ст. 12), Стандартной Международной Классификации Образования (ISCED — 2013) и другим нормам.

«Министерство просвещения абсолютно непрозрачно и в стиле, несвойственном для государственного ведомства, без всяких консультаций с гражданским обществом, с университетскими кругами, без предварительного обсуждения с преподавателями из довузовских учреждений, передало данный документ на утверждение», — говорится в тексте резолюции, авторы которой считают, что исключение из Номенклатуры направления 0114 «Подготовка Преподавателей» поставит под угрозу процесс формирования высококвалифицированных учителей в Республике Молдова.

«Выражаем несогласие с принудительной и непрозрачной манерой осуществления “реформ” министерством просвещения», — говорится в тексте резолюции.

Ее авторы подчеркнули, что первоначальный документ соответствует позиции академической общественности, а его изменение без согласования с педагогическими кадрами и научными кругами приведет к недостатку высококвалифицированных преподавателей.

В связи с серьезными нарушениями коллективы Государственного Тираспольского Университета и Государственного Педагогического Университета имени Иона Крянгэ потребовали не утверждать представленный министерством просвещения вариант Номенклатуры подготовки кадров в ВУЗах.

Авторы резолюции настаивают на проведении прозрачных дискуссий предметно по этой инициативе и требуют сохранить направление 0114 «Подготовка преподавателей» в новой Номенклатуре.

В ходе заседания правительства по предложению премьер-министра Павла Филипа данный проект Минпросвещения был исключен из повестки дня. Кроме того, глава кабмина отчитал министра просвещения Корину Фусу за то, что никто из представителей руководимого ею ведомства в течение двух дней не вышел к протестующим. Также он потребовал большей транспарентности по данному проекту.

Фусу, в свою очередь, отметила, что над проектом документа работали в течение года. По ее мнению, министерство поступает правильно, так как хочет повысить престиж профессии преподавателя.

В пятницу же глава кабмина провел публичные слушания по проекту постановления. В результате принято решение дополнительно обсудить его со всеми заинтересованными сторонами перед утверждением окончательного варианта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент Молдовы раскритиковал соглашение с МВФ
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Трамп обвинил ФБР в неспособности защитить секретные данные
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Spiegel сообщил о слежке немецких спецслужб за иностранными СМИ
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь