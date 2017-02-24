В конфликт Минпросвещения и ВУЗов вмешался премьер

«Мы возмущены процессом разработки новой Номенклатуры, где содержатся серьезные процедурные нарушения, которые могут привести к разрушению образовательной системы нашей страны», — говорится в тексте резолюции.

Эту резолюцию педагоги ВУЗов приняли в ходе двухдневных протестов против инициативы Минпросвещения.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ и Государственный тираспольский университет обратились в министерство просвещения с резолюцией против утверждения Номенклатуры сфер повышения квалификации в том варианте, в котором ведомство представило ее на рассмотрение Кабмину.

Еще 25 ноября 2015 года министерство просвещения РМ приказом № 1121 создало рабочую группу для разработки новой Номенклатуры подготовки кадров во время первого, второго и третьего циклов обучения в ВУЗах. В итоге в проект постановления, разработанный рабочей группой, включили общее направление обучения 011 «Наука образования», направление повышения профессиональной квалификации 0114 «Обучение преподавателей», которые входят и в Номенклатуру от 2005 года.

Именно такой вариант проекта обсуждали затем в ВУЗах и в начале сентября 2016 года дали положительное заключение в Совете ректоров. После этого документ отправили на одобрение.

Позже, как утверждают авторы резолюции, министерство просвещения без каких-либо консультаций с рабочей группой и академическими кругами изменило проект постановления, исключив направление 0114 «Повышение квалификации преподавателей». Это, как утверждают подписавшие петицию, противоречит положениям Кодекса образования (ст. 12), Стандартной Международной Классификации Образования (ISCED — 2013) и другим нормам.

«Министерство просвещения абсолютно непрозрачно и в стиле, несвойственном для государственного ведомства, без всяких консультаций с гражданским обществом, с университетскими кругами, без предварительного обсуждения с преподавателями из довузовских учреждений, передало данный документ на утверждение», — говорится в тексте резолюции, авторы которой считают, что исключение из Номенклатуры направления 0114 «Подготовка Преподавателей» поставит под угрозу процесс формирования высококвалифицированных учителей в Республике Молдова.

«Выражаем несогласие с принудительной и непрозрачной манерой осуществления “реформ” министерством просвещения», — говорится в тексте резолюции.

Ее авторы подчеркнули, что первоначальный документ соответствует позиции академической общественности, а его изменение без согласования с педагогическими кадрами и научными кругами приведет к недостатку высококвалифицированных преподавателей.

В связи с серьезными нарушениями коллективы Государственного Тираспольского Университета и Государственного Педагогического Университета имени Иона Крянгэ потребовали не утверждать представленный министерством просвещения вариант Номенклатуры подготовки кадров в ВУЗах.

Авторы резолюции настаивают на проведении прозрачных дискуссий предметно по этой инициативе и требуют сохранить направление 0114 «Подготовка преподавателей» в новой Номенклатуре.

В ходе заседания правительства по предложению премьер-министра Павла Филипа данный проект Минпросвещения был исключен из повестки дня. Кроме того, глава кабмина отчитал министра просвещения Корину Фусу за то, что никто из представителей руководимого ею ведомства в течение двух дней не вышел к протестующим. Также он потребовал большей транспарентности по данному проекту.

Фусу, в свою очередь, отметила, что над проектом документа работали в течение года. По ее мнению, министерство поступает правильно, так как хочет повысить престиж профессии преподавателя.

В пятницу же глава кабмина провел публичные слушания по проекту постановления. В результате принято решение дополнительно обсудить его со всеми заинтересованными сторонами перед утверждением окончательного варианта.