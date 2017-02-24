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18:50 (мск), источник: Интерфакс

Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных

Президент США посетовал, что бюро не может остановить людей, раскрывающих прессе конфиденциальную информацию.

Источник: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на его странице в твиттере.

«ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации», — написал Трамп.

«Они даже не могут их найти в самом ФБР. Конфиденциальная информация, которая может оказать разрушительный эффект на США, передается в СМИ. Найдите их немедленно!» — отмечается на странице президента.

Как сообщалось, в частности, именно утечки в СМИ о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.

Комментарии
19
Александр Романский
Да, на дипломатическом фронте сплошные форс - мажоры. Никогда такого не было, и вот - опять.
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Александр Романский
Дело тут не в ФБР, а в папараци. Это они позволяют себе публиковать инфу, в соответствии с основополагающим законом о свободе слова.
Именно поэтому у нас возможны только "специальные" утечки, как в случае с "Шалтай - Болтай".
Пусть
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Конь Впальто
Гостиница "Советская" находится на Ленинградском проспекте рядом с рестораном "Яр"(...Эй ямщик,гони-ка к "Яру"....Думаю,что многие кремля...ские тролли и не знают,что песня именно про этот ресторан.у них одна извилина и та делит ж... пополам,только методички их и спасают),также недалеко от театра "Ромэн".
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