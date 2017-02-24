Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных
Президент США посетовал, что бюро не может остановить людей, раскрывающих прессе конфиденциальную информацию.
Президент США посетовал, что бюро не может остановить людей, раскрывающих прессе конфиденциальную информацию.
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство ФБР
«ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации», — написал Трамп.
«Они даже не могут их найти в самом ФБР. Конфиденциальная информация, которая может оказать разрушительный эффект на США, передается в СМИ. Найдите их немедленно!» — отмечается на странице президента.
Как сообщалось, в частности, именно утечки в СМИ о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.
Именно поэтому у нас возможны только "специальные" утечки, как в случае с "Шалтай - Болтай".
Пусть