Трамп остался недоволен ФБР из-за отсутствия успехов в деле утечки секретных данных

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ, говорится в сообщении на его странице в твиттере.

«ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации», — написал Трамп.