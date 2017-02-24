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19:12 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент назвал дату, когда рассмотрят вопрос об отставке Главан

Высший законодательный орган республики определил дату, когда рассмотрят персональный вотум недоверия главе Минздрава Руксанде Главан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Персональный вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан рассмотрят 2 марта. Такое решение принято в рамках заседания постоянного бюро высшего законодательного органа республики в пятницу, сообщили в пресс-службе парламента.

Первое заседание весенне-летней сессии парламента началось с регистрации вотума недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан. С этой инициативой выступили депутаты фракции социалистов. В документе указано несогласие с политикой министерства в области здравоохранения и с ростом в стране стоимости медицинский услуг.

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В четверг перед зданием Минздрава прошел протест против роста стоимости медицинских услуг, которая с февраля возрастет минимум в два раза и максимум в тридцать.

Подорожают, в частности, процедуры и консультация врача. А за лечение в больнице нужно будет платить 209 леев в день вместо 144-х. Сутки пребывания в кардиологическом отделении обойдутся в 345 леев, тогда как раньше стоили 218 леев. За день и ночь в отделении хирургии будут взимать столько же — 345 леев, в отделении кардиохирургии — 446 леев вместе 299. А сутки в реанимации будут стоить 1000 леев, а не 533, как прежде. Оплата операций также «не стоит на месте». За хирургическое вмешательство в случае аневризмы нужно будет заплатить 4,6 тысячи леев, за удаление миндалин — 1007 леев, за удаление злокачественной опухоли — около двух тысяч леев. В несколько тысяч леев обойдутся высококвалифицированные исследования.

Ранее омбудсмен Михаил Которобай отреагировал на подорожание медицинских услуг в Молдове. Правозащитник инициирует расследование по этому поводу для того, чтобы установить причины, по которым было принято решение повысить тарифы. Которобай считает, что подорожание существенно повлияет на право охраны здоровья не только лиц, у которых нет полиса обязательного медицинского страхования, но и тех граждан, кто обладает этим документом.

В свою очередь, министерство здравоохранения уверяет, что новые тарифы на медицинские услуги не повлияют на граждан Республики Молдова, которые обладают полисом обязательного медстрахования. А те 14%, у кого полиса на данный момент нет, смогут воспользоваться бесплатными или компенсируемыми медицинскими услугами, если приобретут полис обязательного медстрахования.

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