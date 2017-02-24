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18:38 (мск), источник: РБК

Spiegel сообщил о слежке немецких спецслужб за иностранными журналистами

Немецкие спецслужбы следили за журналистами международных изданий в разных странах мира. В их поле зрения попали в том числе сотрудники британских и американских газет.

Источник: Reuters

Как сообщает Spiegel, в распоряжении издания есть данные, из которых следует, что немецкая разведка BND с 1999 года отслеживала не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, которые использовали сотрудники международных изданий.

Среди объектов слежки были сотрудники «Би-би-си» в Афганистане и Лондоне, работники New York Times в Афганистане, а также корреспонденты и редакторы Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.

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Официально BND отказалась комментировать данные Spiegel.

Недовольство действиями немецкой разведслужбы уже высказала организация «Репортеры без границ», назвав это «возмутительной атакой на свободу слова».

В мае 2015 года правительство ФРГ заявило, что БНД сократила передачу данных интернет-перехвата Агентству национальной безопасности США. Причиной стало появление информации о том, что объектами слежки были в том числе концерн Airbus и президент Франции.

Тогда же руководитель разведслужбы Герхард Шиндлер заявил комитету Бундестага, что БНД технически не может восстановить информацию о том, какие данные были переданы АНБ с 2004 года, поскольку в этом отношении не велось никакого учета.

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