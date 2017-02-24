Spiegel сообщил о слежке немецких спецслужб за иностранными журналистами

Как сообщает Spiegel, в распоряжении издания есть данные, из которых следует, что немецкая разведка BND с 1999 года отслеживала не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, которые использовали сотрудники международных изданий.

Среди объектов слежки были сотрудники «Би-би-си» в Афганистане и Лондоне, работники New York Times в Афганистане, а также корреспонденты и редакторы Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.