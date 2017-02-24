Президент страны Игорь Додон не подписал указы о назначении трёх послов Молдовы. Глава государства отклонил кандидатуры дипломатических представителей в Великобритании и Северной Ирландии, а также в Белоруссии и Австрии.

Игорь Додон обратился к премьеру Павлу Филипу с тем, чтобы они провели совместные консультации о назначении и отзыве послов во избежание блокирования внешней дипломатической деятельности Молдовы. Глава кабмина предложил президенту на утверждение девять кандидатур.

Ранее глава государства заявил, что не будет назначать послов, предложенных правительством. Это случилось после того, как Павел Филип отклонил предложение Игоря Додона об отзыве молдавского посла в Румынии Михаила Грибинчи.