Парламент утвердил план реализации Соглашения об ассоциации с ЕС на текущий год

«В преамбуле проекта подчеркивается важность внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и содержится призыв к консолидации всех парламентских политических сил, чтобы это процесс можно было ускорить», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Спикер снова назвал европейскую интеграцию главной целью, для достижения которой нужно объединить усилия.

Программа оговаривает принятие и пересмотр ста с лишним законов, которые парламент считает приоритетными. По словам депутатов, выполнение плана — это залог дальнейшего развития страны.

«Наши мечты о жизни в цивилизованном государстве и стремление двигаться вперед предполагают четкий политический курс. Мы хотим, чтобы евроинтеграция была эффективной и необратимой. Хотим, чтобы у Молдовы были одинаково хорошие отношения с Россией, Украиной и с Румынией. Наша маленькая страна не сможет уверенно развиваться, если в этих отношениях возникнут проблемы», — отметил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

«Это план модернизации Молдовы. Все фракции должны мобилизоваться, чтобы повысить уровень жизни в республике и обеспечить движение по пути развития», — сказал независимый депутат Сергей Стати.

Ранее премьер Павел Филип отметил, что национальный план по реализации Соглашения об ассоциации на 14−16 годы выполнен на 74%.