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18:47 (мск), источник: Publika.md

Парламент утвердил план реализации Соглашения об ассоциации с ЕС на текущий год

Весенняя сессия парламента началась с утверждения плана по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Источник: Publika.md

Спикер снова назвал европейскую интеграцию главной целью, для достижения которой нужно объединить усилия.

«В преамбуле проекта подчеркивается важность внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и содержится призыв к консолидации всех парламентских политических сил, чтобы это процесс можно было ускорить», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

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Программа оговаривает принятие и пересмотр ста с лишним законов, которые парламент считает приоритетными. По словам депутатов, выполнение плана — это залог дальнейшего развития страны.

«Наши мечты о жизни в цивилизованном государстве и стремление двигаться вперед предполагают четкий политический курс. Мы хотим, чтобы евроинтеграция была эффективной и необратимой. Хотим, чтобы у Молдовы были одинаково хорошие отношения с Россией, Украиной и с Румынией. Наша маленькая страна не сможет уверенно развиваться, если в этих отношениях возникнут проблемы», — отметил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

«Это план модернизации Молдовы. Все фракции должны мобилизоваться, чтобы повысить уровень жизни в республике и обеспечить движение по пути развития», — сказал независимый депутат Сергей Стати.

Ранее премьер Павел Филип отметил, что национальный план по реализации Соглашения об ассоциации на 14−16 годы выполнен на 74%.

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