Путин назвал важные качества военнослужащих

По словам главы государства, военнослужащим важно действовать оперативно, слаженно, четко и на «опережение».

«Честь проведения этого ответственного, масштабного мероприятия досталась России по праву. Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований», — подчеркнул глава государства и напомнил, что состязания проводятся в Сочи, где уже создана «самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».

«В течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из многих стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих: умение действовать оперативно, слаженно, четко, как говорится, на опережение», — заметил глава государства.

Президент уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и подтвердят свой девиз «Дружба через спорт!». Кроме того, они обязательно внесут весомый вклад в укрепление партнерства между государствами.

«Пусть победят сильнейшие», — заключил Путин.