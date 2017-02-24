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21:28 (мск), источник: "Российская газета"

Путин назвал важные качества военнослужащих

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III зимних Всемирных военных игр, которые стартовали в Сочи.

По словам главы государства, военнослужащим важно действовать оперативно, слаженно, четко и на «опережение».

«Честь проведения этого ответственного, масштабного мероприятия досталась России по праву. Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований», — подчеркнул глава государства и напомнил, что состязания проводятся в Сочи, где уже создана «самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».

«В течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из многих стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих: умение действовать оперативно, слаженно, четко, как говорится, на опережение», — заметил глава государства.

Президент уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и подтвердят свой девиз «Дружба через спорт!». Кроме того, они обязательно внесут весомый вклад в укрепление партнерства между государствами.

«Пусть победят сильнейшие», — заключил Путин.

Напомним, в Играх принимают участие около тысячи спортсменов из 26 стран, разыгрывается 44 комплекта наград в семи видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Россияне уже успели завоевать несколько наград, в том числе два «золота».

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