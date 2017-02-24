Путин назвал важные качества военнослужащих
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III зимних Всемирных военных игр, которые стартовали в Сочи.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III зимних Всемирных военных игр, которые стартовали в Сочи.
По словам главы государства, военнослужащим важно действовать оперативно, слаженно, четко и на «опережение».
«Честь проведения этого ответственного, масштабного мероприятия досталась России по праву. Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований», — подчеркнул глава государства и напомнил, что состязания проводятся в Сочи, где уже создана «самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».
«В течение нескольких дней лучшим армейским атлетам из многих стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военнослужащих: умение действовать оперативно, слаженно, четко, как говорится, на опережение», — заметил глава государства.
Президент уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и подтвердят свой девиз «Дружба через спорт!». Кроме того, они обязательно внесут весомый вклад в укрепление партнерства между государствами.
«Пусть победят сильнейшие», — заключил Путин.
Напомним, в Играх принимают участие около тысячи спортсменов из 26 стран, разыгрывается 44 комплекта наград в семи видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт,