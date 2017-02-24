Семашко велел до конца года подготовить Закон «Об электроэнергетике»

Закон необходимо подготовить в течение этого года и принять в 2018-м. «Нам раскачиваться некогда, потому что в соответствии с Договором о ЕАЭС к 1 июля 2019 года мы должны создать единый рынок электроэнергии», — напомнил Владимир Семашко.

В процессе подготовки закона также нужно будет учесть скорый ввод Белорусской атомной электростанции и ее интеграцию в энергосистему, трансформацию ГПО «Белэнерго».

Владимир Семашко поблагодарил Министерство энергетики за хорошую работу в 2016 году.