Семашко велел до конца года подготовить Закон «Об электроэнергетике»
Закон «Об электроэнергетике» в Беларуси нужно подготовить до конца 2017 года с учетом планов по запуску единых энергорынков в ЕАЭС.
Закон «Об электроэнергетике» в Беларуси нужно подготовить до конца 2017 года с учетом планов по запуску единых энергорынков в ЕАЭС.
Об этом заявил заместитель
Закон необходимо подготовить в течение этого года и принять в 2018-м. «Нам раскачиваться некогда, потому что в соответствии с Договором о ЕАЭС к 1 июля 2019 года мы должны создать единый рынок электроэнергии», — напомнил Владимир Семашко.
В процессе подготовки закона также нужно будет учесть скорый ввод Белорусской атомной электростанции и ее интеграцию в энергосистему, трансформацию ГПО «Белэнерго».
Владимир Семашко поблагодарил Министерство энергетики за хорошую работу в 2016 году.
«За прошлый год проблем с Министерством энергетики не было. Вы всегда оправдываете ожидания, вся работа идет четко», — отметил он. По словам