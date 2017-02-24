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20:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Семашко велел до конца года подготовить Закон «Об электроэнергетике»

Закон «Об электроэнергетике» в Беларуси нужно подготовить до конца 2017 года с учетом планов по запуску единых энергорынков в ЕАЭС.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии Министерства энергетики.

Закон необходимо подготовить в течение этого года и принять в 2018-м. «Нам раскачиваться некогда, потому что в соответствии с Договором о ЕАЭС к 1 июля 2019 года мы должны создать единый рынок электроэнергии», — напомнил Владимир Семашко.

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В процессе подготовки закона также нужно будет учесть скорый ввод Белорусской атомной электростанции и ее интеграцию в энергосистему, трансформацию ГПО «Белэнерго».

Владимир Семашко поблагодарил Министерство энергетики за хорошую работу в 2016 году.

«За прошлый год проблем с Министерством энергетики не было. Вы всегда оправдываете ожидания, вся работа идет четко», — отметил он. По словам вице-премьера, главная задача министерства — обеспечить население и реальный сектор экономики тепловой и электрической энергией и газом, и она выполняется. «Прошу в таком же ключе работать и дальше, выполнение этой задачи остается в приоритете», — добавил Владимир Семашко.

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