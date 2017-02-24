Трамп пообещал досрочно начать строительство стены на границе с Мексикой

Мы выстроим стену. На самом деле, все начнется очень скоро. Гораздо раньше, чем планировалось. Гораздо, гораздо, гораздо раньше.

Он также заверил собравшихся в том, что всегда будет ставить американцев на первое место, и пообещал сконцентрироваться на «высылке плохих людей из этой страны».

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил решение Трампа. Он также подчеркнул, что Мехико «не заплатит ни за какую стену».