Белый дом: расследования связей между штабом президента и Россией не будет

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула США.

Вопрос о расследовании властями информации о связях членов штаба президента с Россией прозвучал в ходе брифинга для пресс-пула Белого дома.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на четверых бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что члены президентской кампании господина Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

В прошлое воскресенье глава аппарата Белого дома США Райнс Прибус сообщил, что высокопоставленные сотрудники разведслужб страны заверили его в отсутствии подобных тайных контактов с Россией.

Позднее в NYT был опубликован материал, в котором утверждается, что за неделю до ухода в отставку бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России.