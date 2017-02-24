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20:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белый дом: расследования связей между штабом президента и Россией не будет

Официальный представитель Белого дома заявил, что власти США не намерены заниматься расследованием связей штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула США.

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Вопрос о расследовании властями информации о связях членов штаба президента с Россией прозвучал в ходе брифинга для пресс-пула Белого дома.

Как отметили журналисты, ответ официального представителя прозвучал неуверенно.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на четверых бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что члены президентской кампании господина Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

В прошлое воскресенье глава аппарата Белого дома США Райнс Прибус сообщил, что высокопоставленные сотрудники разведслужб страны заверили его в отсутствии подобных тайных контактов с Россией.

Позднее в NYT был опубликован материал, в котором утверждается, что за неделю до ухода в отставку бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России.

Комментарии
5
Марция Копылова
Снова вечерняя скука застала врасплох?
Сотни взpocлых жeнщин твоего гopода хотят знакомств и общения!
Введи в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
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Сергей Донченко
А связи с Россией для кого-то преступление ?
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конь педальный
Мухтар-оглы с АБамкой будут очень сильно опечалены, если власти США не обнаружат этих связей.
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