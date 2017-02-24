Белый дом: расследования связей между штабом президента и Россией не будет
Официальный представитель Белого дома заявил, что власти США не намерены заниматься расследованием связей штаба президента Дональда Трампа с Россией.
Официальный представитель Белого дома заявил, что власти США не намерены заниматься расследованием связей штаба президента Дональда Трампа с Россией.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула США.
Вопрос о расследовании властями информации о связях членов штаба президента с Россией прозвучал в ходе брифинга для
Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на четверых бывших и нынешних американских чиновников сообщила, что члены президентской кампании господина Трампа предположительно неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.
В прошлое воскресенье глава аппарата Белого дома США Райнс Прибус сообщил, что высокопоставленные сотрудники разведслужб страны заверили его в отсутствии подобных тайных контактов с Россией.
Позднее в NYT был опубликован материал, в котором утверждается, что за неделю до ухода в отставку бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России.
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