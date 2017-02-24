СМИ: активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции
Сторонники Обамы развесили по Парижу постеры с надписью «Obama17» и призывом подписать размещенную в интернете петицию о его выдвижении.
Сторонники Обамы развесили по Парижу постеры с надписью «Obama17» и призывом подписать размещенную в интернете петицию о его выдвижении.
Группа активистов намерена добиться выдвижения кандидатуры
Сторонники Обамы развесили по Парижу постеры с надписью «Obama17» и призывом подписать размещенную в интернете петицию, которая убедила бы
На сайте подчеркивается, что Обама может стать, своего рода, противоядием от растущей в стране популярности правых партий.
Как отмечает ABC News, существует препятствие, которое помешает Обаме принять участие в президентской гонке: «Президент Франции должен быть французом. А Обама не француз».
Представитель группы активистов рассказал изданию, что идея выступить за выдвижение Обамы пришла им в голову за два месяца до окончания президентского срока бывшего американского лидера. «Мы мечтали о возможности голосовать за того, кем мы искренне восхищаемся, — сказал он. — Мы подумали, возможно это или нет, француз он или нет, мы должны попробовать, должны дать французам надежду».
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно всем опросам, лидерами гонки на сегодняшний день остаются глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, лидер движения «На марше», бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.
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