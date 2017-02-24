Журналистов CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме

Источник: AP 2017

Администрация Белого дома в пятницу, 24 февраля, отказалась пропустить на регулярный брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера журналистов изданий The New York Times, Politico и телеканала CNN. Об этом сообщает газета The New York Times.



Издание пояснило, что в западное крыло Белого дома, где проходят брифинги, на этот раз пропустили только журналистов «отобранных изданий», чье присутствие на мероприятии было подтверждено заранее

По словам корреспондента NYT на пресс-конференцию были допущены консервативных изданий Breitbart News, The One America News Network и The Washington Times, а также корреспонденты телеканалов ABC, CBS, Fox News, газеты The Wall Street Journal и агентства Bloomberg.

Читайте также Белый дом: расследования связей между штабом президента США и Россией не будет

​Журналисты The Time и агентства Associated Press, которых готовы были пропустить, отказались от посещения пресс-конференции в знак солидарности с недопущенными коллегами, уточняет NYT.



По данным CNN, на пятницу в Белом доме вместо регулярного брифинга была запланирована пресс-конференция «без камер», трансляция которой не велась. Однако из пяти главных американских телевизионных сетей (CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News) в Белый дом не пустили только журналистов CNN. При этом CNN приводит слова самого Спайсера, объяснившего причину инцидента. На вопрос, правда ли, что представителей CNN и NYT не пустили в Белый дом из-за того, что администрация недовольна, как они освещают деятельность президента, Спайсер рассказал о решении расширить пул корреспондентов за счет других изданий.



Как писало в январе 2017 года, еще до инаугурации Дональда Трампа, издание «Голос Америки», команда нового президента уже тогда прорабатывала планы расширения президентского пула и переноса места проведения брифингов из Белого дома в другое, более просторное помещение. Это было связано с желанием увеличить количество изданий, имеющих непосредственный доступ к информации из Белого дома. В настоящее время брифинги проводятся в одной из комнат в Западном крыле Белого дома, где могут разместиться около 50 человек. Там оборудованы рабочие места для теле- и радиожурналистов и сотрудников печатных изданий.

Читайте также Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке

По словам главы администрации Трампа Райнса Прибуса, обсуждался вопрос о переносе брифингов в соседнее здание, помещение в котором сможет принять в четыре раза больше корреспондентов. Однако президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мейсон заявил Спайсеру, что перенос брифингов из Западного крыла является «неприемлемым», поскольку осложнит журналистам доступ к чиновникам администрации.



Конфликт Дональда Трампа с либеральной прессой начался еще в ходе выборной кампании. Большая часть изданий левого и центристского толка открыто поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон и жестко критиковали Трампа. Как уже писал РБК, расходы на рекламу команды Клинтон превысили $237 млн, в то время как Трамп уделил больше внимания интернету и соцсетям, а на СМИ потратил около $68 млн. До последнего дня большая часть опубликованных в СМИ прогнозов отдавали победу Клинтон, для многих аналитиков победа Трампа оказалась полной неожиданностью.



Жесткие нападки в СМИ, зачастую бездоказательные, со ссылкой на анонимные источники, продолжились после победы Трампа и его инаугурации. Президент неоднократно обвинял ведущие либеральные СМИ в публикации фейковых новостей и заявлял, что предпочитает обращаться к американцам напрямую, без «лживых посредников», для чего активно использовал свой Twitter и публичные выступления.



18 февраля президент США публично назвал ряд медиа «врагами народа». «СМИ, распространяющие лживые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), не мои враги. Это враги американского народа», — написал он тогда в своем Twitter.