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00:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко встретилась в Макеевке с шестью пленными военнослужащими

Как сообщила внефракционный депутат Надежда Савченко, в Макеевке она посетила две камеры в колонии, где содержатся шестеро пленных военных. Нардеп отметила, что условия содержания пленных ужасны.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что встретилась в макеевской колонии с шестью пленными военнослужащими.

Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех».

«Посетили две камеры где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках», — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что СБУ заведет дело на Савченко, если подтвердятся ее призывы к перевороту.

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