СМИ сообщили об обеспокоенности властей Чехии за жизнь дяди Ким Чен Ына

Источник: AP 2017

По информации издания, Ким Пхен Иль, сводный брат бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, практически не принимает участие в общественной деятельности с тех пор, как в январе 2015 года вручил верительные грамоты президенту Чехии Милошу Земану. До своего перевода в Прагу Ким Пхен Иль в течение 16 лет возглавлял дипмиссию КНДР в Польше. «Лишь немногие из иностранных послов в Чехии когда-либо встречали Ким Пхен Иля. Кажется, он старается не появляться на публике, ограничиваясь перемещениями от своей официальной резиденции до [северокорейского] посольства», — заявил источник издания в МИД Южной Кореи.

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The Dong-A Ilbo, ссылаясь на гонконгское интернет-издание Hong Kong 01, отмечает, что 63-летнему Ким Пхен Илю может грозить такая же опасность, как и убитому в Малайзии брату лидера КНДР, поскольку он, как и Ким Чен Нам, является незаконнорожденным сыном.

Издание приводит мнение экспертов, согласно которым Ким Пхен Иль, который придерживается умеренных политических взглядов, может возглавить правительство КНДР в изгнании

Всемирный конгресс северокорейских перебежчиков, прошедший в апреле 2016 года в Сеуле, рассматривал создание подобного правительства во главе с дядей Ким Чен Ына.

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