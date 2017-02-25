Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
03:23 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили об обеспокоенности властей Чехии за жизнь дяди Ким Чен Ына

Посол КНДР в Чехии Ким Пхен Иль, который приходится дядей лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, почти не появляется на публике, его жизнь может быть в опасности. Об этом пишет южнокорейское издание The Dong-A Ilbo.

Источник: AP 2017

По информации издания, Ким Пхен Иль, сводный брат бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, практически не принимает участие в общественной деятельности с тех пор, как в январе 2015 года вручил верительные грамоты президенту Чехии Милошу Земану. До своего перевода в Прагу Ким Пхен Иль в течение 16 лет возглавлял дипмиссию КНДР в Польше.

«Лишь немногие из иностранных послов в Чехии когда-либо встречали Ким Пхен Иля. Кажется, он старается не появляться на публике, ограничиваясь перемещениями от своей официальной резиденции до [северокорейского] посольства», — заявил источник издания в МИД Южной Кореи.

Читайте также
Сеул призвал Вашингтон включить КНДР в список террористических государств

The Dong-A Ilbo, ссылаясь на гонконгское интернет-издание Hong Kong 01, отмечает, что 63-летнему Ким Пхен Илю может грозить такая же опасность, как и убитому в Малайзии брату лидера КНДР, поскольку он, как и Ким Чен Нам, является незаконнорожденным сыном.

Издание приводит мнение экспертов, согласно которым Ким Пхен Иль, который придерживается умеренных политических взглядов, может возглавить правительство КНДР в изгнании

Всемирный конгресс северокорейских перебежчиков, прошедший в апреле 2016 года в Сеуле, рассматривал создание подобного правительства во главе с дядей Ким Чен Ына.

Читайте также
Полиция установила вещество, которым отравили Ким Чен Нама

Чешский портал Novinky сообщает со ссылкой на южнокорейский дипломатический источник в Праге, что власти Чехии внимательно следят за ситуацией вокруг Ким Пхен Иля, в частности, за его действиями и его окружением.

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам — был найден мертвым 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, откуда он намеревался вылететь к семье в Макао. Официально его тело пока не опознано, окончательное заключение о причинах смерти не обнародовано.

24 февраля малайзийская полиция сообщила, что, по предварительным данным, Ким Чен Нама убили при помощи высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
Более 10 человек погибли при столкновении автобусов в Аргентине
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь