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12:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Власти не пустят людей с криминальным прошлым управлять городами в Приморье

Глава региона прокомментировал выборы в муниципалитетах, которые пройдут в этом году.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, в эфире телепередачи «Ответы» на телеканале ОТВ-Прим, прокомментировал выборы в муниципалитетах, которые состоятся в этом году. Он подчеркнул, что не допустит к приходу во власть людей с криминальным прошлым. Также глава региона выразил уверенность, что и сами избиратели не хотят бандитов и воров во власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Ведущий передачи Евгений Подтергера отметил, что в год муниципальных выборов заметно активизировались различные группировки, в том числе людей с криминальным прошлым. Ведущий выразил опасение, что бандиты могут вновь прийти во власть.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что «лихие 90-е» давно прошли и не позволит выходцам из криминального мира встать у руля.

«Мы сделаем все с правоохранительными органами, чтобы подобного не произошло. Уверен, что и сами избиратели не хотят бандитов и воров во власти. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в лихие 90-е», — подчеркнул глава региона.

Напомним, «Ответы» — телевизионный проект с Губернатором Приморского края, в котором любой желающий может получить ответ на интересующий его вопрос из уст главы региона. На прямой связи со студией — главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, эксперты и общественники.

Программа «Ответы» выходит один раз в месяц. Новый выпуск передачи выйдет в эфир в воскресенье, 26 февраля, в 20.00. Повтор телепрограммы можно посмотреть в четверг, 2 марта, в 14.00 на «ОТВ-Прим».

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