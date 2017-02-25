Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Многие россияне не узнали о решении ФСБ, связанном с Белоруссией
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
10:15 (мск), источник: ДЕЙТА

На Дальнем Востоке ищут жилье для контрактников

Командованием Восточного военного округа (ВВО) сформирована рабочая группа, которая будет рассматривать вопросы совершенствования жилищных условий для военнослужащих по контракту. Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе округа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В состав группы вошли представители управления материально-технического обеспечения, территориального управления имущественных отношений и регионального управления жилищного обеспечения ВВО. Им поручено рассмотреть вопросы создания на территории воинских частей жилой зоны, предназначенной для проживания военнослужащих по контракту, сформировать перечень неиспользуемых объектов казарменно-жилищного фонда и изучить возможности его перепланировки в казармы кубрикового типа или изменения его назначения для использования в качестве общежития.

Кроме того, рабочая группа должна подготовить предложения по размещению военнослужащих в помещениях блочно-модульного типа в пунктах дислокации воинских частей, где отсутствует специализированный жилищный фонд и имеется недостаточное количество казарменно-жилищного фонда.

Комплекс подобных мер направлен на решение вопросов, связанных с обеспечением военнослужащих служебным жильем.

Напомним, что только с начала этого года более 1000 граждан заключили контракт о прохождении военной службы в частях ВВО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владивостоку повезло с погодой на выходных
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
В лондонском особняке нашли архив Горбачев-фонда
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на льдине
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
Два взрыва произошли в сирийском Хомсе
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь