На Дальнем Востоке ищут жилье для контрактников

В состав группы вошли представители управления материально-технического обеспечения, территориального управления имущественных отношений и регионального управления жилищного обеспечения ВВО. Им поручено рассмотреть вопросы создания на территории воинских частей жилой зоны, предназначенной для проживания военнослужащих по контракту, сформировать перечень неиспользуемых объектов казарменно-жилищного фонда и изучить возможности его перепланировки в казармы кубрикового типа или изменения его назначения для использования в качестве общежития.

Кроме того, рабочая группа должна подготовить предложения по размещению военнослужащих в помещениях блочно-модульного типа в пунктах дислокации воинских частей, где отсутствует специализированный жилищный фонд и имеется недостаточное количество казарменно-жилищного фонда.

Комплекс подобных мер направлен на решение вопросов, связанных с обеспечением военнослужащих служебным жильем.

Напомним, что только с начала этого года более 1000 граждан заключили контракт о прохождении военной службы в частях ВВО.