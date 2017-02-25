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10:40 (мск), источник: Nur.kz

Дарига Назарбаева потребовала остановить рост цен на продукты и лекарства

Сенатор призвала чиновников найти управу на перекупщиков.

Источник: Nur.kz

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Дарига Назарбаева потребовала остановить рост цен на продукты и лекарства. Сенатор призвала чиновников взять под жесткий контроль ценообразование в стране и найти управу на перекупщиков, передает телеканал КТК.

По словам Назарбаевой, несмотря на внушительную финансовую поддержку аграрного сектора, цены на сельхозпродукцию только растут. А вот увеличить экспорт Минсельхоз так и не смог.

Поэтому сенатор предлагает ввести ограничения на наценки перекупщиков, а затем контролировать, чтобы они соблюдали все условия. Эти функции рекомендовали возложить на Министерство нацэкономики.

«Субсидирование сельского хозяйства растет. Совершенствование принципов субсидирования также регулярно проводится.

Тем не менее те деньги, которые вливаются в сельское хозяйство, никак не отражаются и не влияют на снижение цен на продукты питания. То же самое можно сказать и о фармацевтической отрасли", — отметила Назарбаева.

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