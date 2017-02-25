Новость об аресте мэра Арсеньева оказалась фэйком

Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.

Глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин не задерживался правоохранительными органами. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia, супруга мэра Арсеньева Светлана Дронина, на данный момент она вместе с мужем находится на отдыхе и новость о том, что якобы ее супруг взят под домашний арест, узнала из СМИ.

Ранее в ряде краевых СМИ появилась информация, что глава города Арсеньева Александр Дронин помещен под домашний арест и по предварительной информации обвиняется в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Однако в разговоре с корр. ИА PrimaMedia супруга градоначальника Светлана Дронина рассказала, что никаких следственных действий в отношении ее мужа не проводилось, и они вместе проводят праздничные выходные на отдыхе.

Напомним, Александр Дронин занял пост главы Арсеньевского городского округа Александр Дронин в 2012 году, будучи избранным на конкурсной основе. До того времени он возглавлял Чугуевский район. У него полномочия в этом году истекают. Нового главу будут избирать не на прямых выборов, а путем назначения депутатами Думы Арсеньева из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией (в неё входят на паритетных началах представители муниципалитета и губернатора). Выборы в Думу города Арсеньева также пройдут осенью этого года.