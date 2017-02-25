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09:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новость об аресте мэра Арсеньева оказалась фэйком

Александр Дронин вместе с супругой находится на отдыхе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 февраля, PrimaMedia.

Глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин не задерживался правоохранительными органами. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia, супруга мэра Арсеньева Светлана Дронина, на данный момент она вместе с мужем находится на отдыхе и новость о том, что якобы ее супруг взят под домашний арест, узнала из СМИ.

Ранее в ряде краевых СМИ появилась информация, что глава города Арсеньева Александр Дронин помещен под домашний арест и по предварительной информации обвиняется в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Однако в разговоре с корр. ИА PrimaMedia супруга градоначальника Светлана Дронина рассказала, что никаких следственных действий в отношении ее мужа не проводилось, и они вместе проводят праздничные выходные на отдыхе.

Напомним, Александр Дронин занял пост главы Арсеньевского городского округа Александр Дронин в 2012 году, будучи избранным на конкурсной основе. До того времени он возглавлял Чугуевский район. У него полномочия в этом году истекают. Нового главу будут избирать не на прямых выборов, а путем назначения депутатами Думы Арсеньева из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией (в неё входят на паритетных началах представители муниципалитета и губернатора). Выборы в Думу города Арсеньева также пройдут осенью этого года.

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