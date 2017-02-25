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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»

Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он написал в Twitter.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и газету New York Times в распространении фейковых новостей. Об этом он написал в Twitter.

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«СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!» — отметил американский президент.

Накануне журналистов CNN, New York Times, Politico и Los Angeles Times не пустили на брифинг Белого дома. По словам корреспондента CNN, в посещении мероприятия им отказали без объяснения причин.

Дональд Трамп и представители администрации президента США неоднократно обвиняли ряд СМИ в публикации «липовых новостей». Ранее Трамп называл CNN, New York Times, NBC, ABC и CBS «врагами народа».

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