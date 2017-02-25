WP узнала о попытках окружения Трампа опровергнуть в СМИ контакты с Россией

Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Они выражали несогласие с материалами о предполагаемых контактах членов команды Трампа с российской стороной.

Они выражали несогласие с материалами о предполагаемых контактах членов команды Трампа с российской стороной.

Звонки, по информации издания, были организованы после того, как администрации президента не удалось привлечь к этому ФБР.

В общении с прессой, как пишет WP, участвовали законодатели, имеющие доступ к секретной развединформации, в том числе сенатор-республиканец Ричард Барр и его однопартиец из палаты представителей Девин Нуньес, которые возглавляют комитеты по разведке в верхней и нижней палате Конгресса.

Барр признал факт разговоров, заявив, что обсуждал с рядом СМИ статьи в New York Times и CNN о якобы имевших место контактах членов команды Трампа с российской разведкой. Представитель Нуньеса сообщил, что конгрессмен по просьбе Белого дома провел по меньшей мере одну беседу с журналистом.