Минздрав утвердил обновленные санитарные нормы и правила для объектов общепита
Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом
Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением от 10 февраля 2017 года № 12 утвердило обновленный вариант санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания». Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом