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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Минздрав утвердил обновленные санитарные нормы и правила для объектов общепита

Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале

Источник: БЕЛТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением от 10 февраля 2017 года № 12 утвердило обновленный вариант санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания». Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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