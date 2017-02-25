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11:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Появилось видео встречи Савченко с пленными

В сети появилось видео визита нардепа Савченко к пленным в макеевской колонии.

Источник: Telegraf.com.ua

Народного депутата Украины Надежду Савченко, во время ее визит к украинским пленным, сопровождали российские журналисты. В Макеевке в Западной исправительной колонии Надежда Савченко встретилась с шестью украинскими военнопленными.

Савченко интересовали условия содержания. Кроме того, она пообещала передать письма родственникам.

Как сообщалось ранее, Савченко прибыла в Донецк, а затем побывала в колонии в Макеевке, где содержатся украинские пленные.

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