Появилось видео встречи Савченко с пленными

Народного депутата Украины Надежду Савченко, во время ее визит к украинским пленным, сопровождали российские журналисты. В Макеевке в Западной исправительной колонии Надежда Савченко встретилась с шестью украинскими военнопленными.

Савченко интересовали условия содержания. Кроме того, она пообещала передать письма родственникам.

Как сообщалось ранее, Савченко прибыла в Донецк, а затем побывала в колонии в Макеевке, где содержатся украинские пленные.