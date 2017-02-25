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11:10 (мск), источник: УНИАН

Климкин рассказал о подготовке встреч с членами администрации Трампа

Говоря о подготовке встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Америке, министр отметил, что ему с этой целью придется совершить еще один визит в Соединенные Штаты, и этот визит должен стать официальным.

Источник: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что дата встреч представителей украинской власти с членами новой американской администрации — секретарем Государственного департамента Рексом Тиллерсоном, советником по вопросам национальной безопасности в Белом доме Гербертом Макмастером и министром обороны Джеймсом Мэттисом, прорабатывается.

Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

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«Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности Макмастером, и с новым министром обороны Мэттисом, поскольку есть много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации», — сказал Климкин.

Говоря о подготовке встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Америке, министр отметил, что ему с этой целью придется совершить еще один визит в Соединенные Штаты, и этот визит должен стать официальным.

«Во время телефонного разговора президентов Порошенко и Трампа говорилось, что необходимо подготовить их встречу. И тогда мы договорились о моем визите. Но этот визит должен быть наполнен встречами с ключевыми представителями новой администрации. Потому что приезд в Вашингтон после Нью-Йорка и Совета безопасности ООН никак не может считаться таким визитом. Официальный визит еще впереди, и, возможно, с ключевыми персонами придется встретиться несколько раз», — заявил Климкин.

Отвечая на уточняющий вопрос о дате встречи Порошенко с Трампом, дипломат сказал, что сейчас прорабатываются разные варианты, но больше он сообщить не может.

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