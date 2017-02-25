Отсчет пяти дней пребывания без визы в Беларуси идет с даты проставления штампа в паспорте — МИД

Отсчет пяти дней пребывания без визы в Беларуси идет с даты проставления штампа в паспорте — МИД

«Если самолет прибыл в Минск около полуночи, то подождите и пройдите погранконтроль после нуля часов», — говорится в сообщении. Таким образом отсчет времени пребывания в Беларуси начнется с начала суток.