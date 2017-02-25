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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Отсчет пяти дней пребывания без визы в Беларуси идет с даты проставления штампа в паспорте — МИД

«Если самолет прибыл в Минск около полуночи, то подождите и пройдите погранконтроль после нуля часов», — говорится в сообщении. Таким образом отсчет времени пребывания в Беларуси начнется с начала суток.

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсчет пяти дней безвизового пребывания в Беларуси идет с момента пересечения границы — даты проставления пограничником штампа в паспорте. Соответствующее напоминание размещено в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.

«Если самолет прибыл в Минск около полуночи, то подождите и пройдите погранконтроль после нуля часов», — говорится в сообщении.

Таким образом отсчет времени пребывания в Беларуси начнется с начала суток.

Пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь гражданам 80 государств начал действовать 12 февраля 2017 года. Безвизовый порядок въезда установлен при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск.

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