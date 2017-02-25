Отсчет пяти дней пребывания без визы в Беларуси идет с даты проставления штампа в паспорте — МИД

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсчет пяти дней безвизового пребывания в Беларуси идет с момента пересечения границы — даты проставления пограничником штампа в паспорте. Соответствующее напоминание размещено в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.
«Если самолет прибыл в Минск около полуночи, то подождите и пройдите погранконтроль после нуля часов», — говорится в сообщении.
Таким образом отсчет времени пребывания в Беларуси начнется с начала суток.
Пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь гражданам 80 государств начал действовать 12 февраля 2017 года. Безвизовый порядок въезда установлен при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск.