Военные специалисты разработали предложения по улучшению ПВО Москвы

«В ходе проведенной исследовательской командно-штабной военной игры осуществлялся поиск оптимальных путей построения и боевого применения системы ПВО Москвы с применением перспективных систем вооружения», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в субботу.

Также специалисты проанализировали новые формы и способы применения воинских формирований, оснащенных перспективными зенитными ракетными системами.

Ляпоров напомнил, что командно-штабные игры проводятся ежегодно на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова с помощью уникальных командных учебных пунктов. В играх участвуют преподаватели профильных вузов вместе с представителями Главкомата ВКС, командований объединений и научно-исследовательских организаций.