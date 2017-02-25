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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Военные специалисты разработали предложения по улучшению ПВО Москвы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Преподаватели профильных военных вузов, представители Главкомата Воздушно-космических сил РФ (ВКС), объединений и соединений Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) разработали ряд предложений по усовершенствованию системы ПВО Москвы, сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Источник: Агентство «Москва»

«В ходе проведенной исследовательской командно-штабной военной игры осуществлялся поиск оптимальных путей построения и боевого применения системы ПВО Москвы с применением перспективных систем вооружения», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в субботу.

Также специалисты проанализировали новые формы и способы применения воинских формирований, оснащенных перспективными зенитными ракетными системами.

Ляпоров напомнил, что командно-штабные игры проводятся ежегодно на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова с помощью уникальных командных учебных пунктов. В играх участвуют преподаватели профильных вузов вместе с представителями Главкомата ВКС, командований объединений и научно-исследовательских организаций.

«Результаты игры доложены главнокомандующему ВКС. Полученные выводы он одобрил, — отметил Ляпоров. — Впоследствии их использовали при подготовке докладов начальнику Генерального штаба при обосновании предлагаемых направлений дальнейшего совершенствования системы ПВО Москвы и системы воздушно-космической обороны России».

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