Военные специалисты разработали предложения по улучшению ПВО Москвы
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Преподаватели профильных военных вузов, представители Главкомата
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Преподаватели профильных военных вузов, представители Главкомата
«В ходе проведенной исследовательской
Также специалисты проанализировали новые формы и способы применения воинских формирований, оснащенных перспективными зенитными ракетными системами.
Ляпоров напомнил, что
«Результаты игры доложены главнокомандующему ВКС. Полученные выводы он одобрил, — отметил Ляпоров. — Впоследствии их использовали при подготовке докладов начальнику Генерального штаба при обосновании предлагаемых направлений дальнейшего совершенствования системы ПВО Москвы и системы