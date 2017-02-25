Стурза: Филата избили в тюрьме

«Филата жестоко избили, это известное дело в тюрьме. Очень жестоко, он сказал, что упал и ударился головой об угол стола, вот как», — заявил Стурза в ходе передачи «ÎnProfunzime» на ProTV.

«К сожалению, нужно было, чтобы несколько известных личностей прошли через это, чтобы мы смогли увидеть весь этот ужас в наших тюрьмах, жестокое обращение и запугивание, которым они подвергаются. Филат мошенник, маленький вор, который брал взятки от Шора», — заключил источник.