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13:31 (мск), источник: Noi.md

Стурза: Филата избили в тюрьме

Когда адвокаты бывшего премьера Влада Филата заявили, что с ним произошел инцидент в тюрьме, что он ударился головой об угол стола, произошло совсем другое — бывшего лидера ЛДПМ жестоко избили.

Источник: Noi.md

Об этом заявил предприниматель, бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза.

«Филата жестоко избили, это известное дело в тюрьме. Очень жестоко, он сказал, что упал и ударился головой об угол стола, вот как», — заявил Стурза в ходе передачи «ÎnProfunzime» на ProTV.

«К сожалению, нужно было, чтобы несколько известных личностей прошли через это, чтобы мы смогли увидеть весь этот ужас в наших тюрьмах, жестокое обращение и запугивание, которым они подвергаются. Филат мошенник, маленький вор, который брал взятки от Шора», — заключил источник.

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