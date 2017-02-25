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14:21 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков и воинских частей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Слово “показной” я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — “показной полк”? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая “показная воинская часть”? А для чего тогда все остальные?» — сказал он в интервью телеканалу «Матч ТВ» на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

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При этом министр отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. «И они таковыми у нас становятся», — заявил Шойгу.

Эта работа, по его словам, направлена и на то, «чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».

«Слава богу, теперь много времени прошло с того дня, когда мы поняли, куда нам идти, что мы делаем, — сказал министр. — С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения».

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