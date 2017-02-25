Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков и воинских частей

Источник: РИА "Новости"

«Слово “показной” я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — “показной полк”? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая “показная воинская часть”? А для чего тогда все остальные?» — сказал он в интервью телеканалу «Матч ТВ» на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Читайте также Число желающих отправить родственников в армию россиян достигло рекорда

При этом министр отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. «И они таковыми у нас становятся», — заявил Шойгу.

Эта работа, по его словам, направлена и на то, «чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».