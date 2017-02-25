Р. Минниханов и И. Метшин вручили государственные и городские награды

За многолетнюю плодотворную работу медалью «За доблестный труд» были награждены председатель правления регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, ветеран труда Ольга Ермакова, главный врач клинической больницы № 2 Казани Раис Хасанов.

За вклад в развитие жилищной политики медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награждена начальник отдела жилищной политики администрации Советского района Казани Вера Никулина. Заведующей лабораторией городской клинической больницы № 7 Казани Гульнаре Хуснутдиновой за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» за большой вклад в развитие культуры и многолетний добросовестный труд присвоено преподавателю детской музыкальной школы № 10 Казани Милэуше Фахрутдиновой.

За заслуги в обеспечении транспортного обслуживания населения и многолетний добросовестный труд электромонтеру МУП «Метроэлектротранс» Марату Галимову присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан». За заслуги в области строительства и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» было присвоено главному энергетику отдела ООО «Ак Барс инжиниринг» Юрию Кукарову. За заслуги в развитие правовой науки и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено депутату Казгордумы, декану юридического факультета КФУ Лилии Бакулиной.