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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп США сорвал переговоры с представителями Северной Кореи

Переговоры между высокопоставленными представителями Северной Кореи и бывшими чиновниками США оказались сорваны после того, как госдепартамент отозвал визу главы отдела американских отношений МИД КНДР Цой Сон Хви (Choe Son Hui).

Источник: AP 2017

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает The Wall Street Journal.

Как утверждается в материале издания, встреча была запланирована на 1 и 2 марта в Нью-Йорке неподалеку от штаб-квартиры ООН на Манхэттене. Переговоры должны были стать первым контактом между американскими властями и представителями Северной Кореи после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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Отмечается, что такие встречи относятся к так называемой экспертной дипломатии — гражданское посредничество в решении различных внешнеполитических вопросов. В подобных переговорах участвуют бывшие чиновники и эксперты по международным отношениям.

Причина отказа в выдаче визы Цой Сон Хви не называется. Сотрудники The Wall Street Journal предполагают, что на решения Госдепа повлияли запуск КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря и убийство Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором подозревают агентов Пхеньяна.

Ранее в феврале Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен Ыном. «Никогда не стоит говорить нет. Хотя, возможно, уже и слишком поздно, особенно учитывая сложившуюся картину», — отметил глава Белого дома и добавил, что лидер КНДР «очень разозлил» его.

Комментарии
3
Владимир Карташов
Корея -как пример неподчинения воле штатов..Смотрите и дрожжите.И с вами так же будет...
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дядя Коля
Очень надо Ыну бухтеть с пиндосами..Перебьются , чай не маленькие.
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Олег Борисов
мир точно доиграется в войну не приведи господь....... люди тупорылые алчные существа обреченные на самоуничтожение
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