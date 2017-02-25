Поклонская назвала главную проблему Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов — городов и районов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов — городов и районов.
Бывший прокурор республики рассказала журналистам о встрече с гражданами в Крыму.
Все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей. Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова.
Она привела несколько примеров, которые связаны с переселением людей, потерявших жилье
«Сейчас (Аксенов — ред.) на работе, я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу», — заметила Поклонская.
Ранее глава Крыма неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. На последнем заседании правительства Аксенов сообщил, что готовит кадровую ротацию в столице Крыма, так как вынужден выполнять работу местной администрации.