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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская назвала главную проблему Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов — городов и районов.

Источник: РИА "Новости"

Бывший прокурор республики рассказала журналистам о встрече с гражданами в Крыму.

Все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей. Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова.
Наталья Поклонскаядепутат Госдумы

Она привела несколько примеров, которые связаны с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара в Алуште, с ситуацией в здравоохранении и другими проблемами, с которыми крымчане обращались к ней. Депутат рассказала, что сейчас едет на встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Сейчас (Аксенов — ред.) на работе, я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу», — заметила Поклонская.

Ранее глава Крыма неоднократно критиковал руководителей городов и районов республики за безответственность и отсутствие инициативы. На последнем заседании правительства Аксенов сообщил, что готовит кадровую ротацию в столице Крыма, так как вынужден выполнять работу местной администрации.

Комментарии
1
Владимир Карташов
Наташа Поклонская очень теперь В ГД. Уровень выше Крыма..Да и госдумцы работой не перегружены.. Можно и из ванной что нибудь послать от империи
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