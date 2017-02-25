Поклонская рассказала о ситуации с делом по реконструкции в Симферополе

В январе депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя. Депутат сказала, что на днях она дополнительно направила запрос в адрес прокурора и в Следственный комитет республики по этому вопросу.

«Конец февраля — начало марта должен быть ответ, жду. Надеюсь, будет принято законное решение о возбуждении уголовного дела. Потому что это бюджетные деньги. Где контроль городской, зачем акты подписали? Как на самом деле выполнены работы, видит даже не специалист, а обычный горожанин или гость города, который будет по этим улицам прогуливаться», — сказала Поклонская.

Она считает, что уголовное дело должно быть заведено в отношении чиновников города за халатность и в отношении подрядчика за плохое качество работ.

Качество работ по реконструкции центра Симферополя вызвало критику горожан и властей республики. На работы было выделено около 180 миллионов рублей, при этом они спешно проводились в мороз и снегопады, что вызвало многочисленные нарушения технологий по укладке плитки и монтажу малых архитектурных форм. Контроль работ осуществлялся депутатом Госсовета Крыма Игорем Лукашевым и главой администрации города Геннадием Бахаревым. Подрядная организация, выполнявшая работы — компания ООО «Крым Девелопмент».

21 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что намерен провести кадровую ротацию в администрации Симферополя, которая, по его мнению, не справляется с обязанностями по управлению городским хозяйством.