Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
1275-летие Солнца нации
16:14 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская рассказала о ситуации с делом по реконструкции в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников городской администрации Симферополя и подрядчика, которые провели некачественную реконструкцию центра города, будет в конце февраля — начале марта.

Источник: РИА "Новости"

В январе депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя. Депутат сказала, что на днях она дополнительно направила запрос в адрес прокурора и в Следственный комитет республики по этому вопросу.

«Конец февраля — начало марта должен быть ответ, жду. Надеюсь, будет принято законное решение о возбуждении уголовного дела. Потому что это бюджетные деньги. Где контроль городской, зачем акты подписали? Как на самом деле выполнены работы, видит даже не специалист, а обычный горожанин или гость города, который будет по этим улицам прогуливаться», — сказала Поклонская.

Она считает, что уголовное дело должно быть заведено в отношении чиновников города за халатность и в отношении подрядчика за плохое качество работ.

Качество работ по реконструкции центра Симферополя вызвало критику горожан и властей республики. На работы было выделено около 180 миллионов рублей, при этом они спешно проводились в мороз и снегопады, что вызвало многочисленные нарушения технологий по укладке плитки и монтажу малых архитектурных форм. Контроль работ осуществлялся депутатом Госсовета Крыма Игорем Лукашевым и главой администрации города Геннадием Бахаревым. Подрядная организация, выполнявшая работы — компания ООО «Крым Девелопмент».

21 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что намерен провести кадровую ротацию в администрации Симферополя, которая, по его мнению, не справляется с обязанностями по управлению городским хозяйством.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трампу надоело бесконечно опровергать бездоказательные «связи с Россией»
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»
Трамп призвал своих сторонников выйти на демонстрацию
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
США обсуждают возможность разместить F-35 на Ближнем Востоке
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь