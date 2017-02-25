В МИД рассказали детали грядущей встречи Порошенко и Трампа
Ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.
Ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.
Дата встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа до сих пор обсуждается, а также подбираются даты встреч с другими членами новой Администрации президента США.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью газете Зеркало недели.
Глава украинского МИД сообщил, что его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.
«Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности Макмастером, и с новым министром обороны Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации», — отметил Климкин.
Как сообщал «Обозреватель», США позитивно оценили разговор Трампа с Порошенко, который состоялся 4 февраля.