В МИД рассказали детали грядущей встречи Порошенко и Трампа

Дата встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа до сих пор обсуждается, а также подбираются даты встреч с другими членами новой Администрации президента США.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью газете Зеркало недели.