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15:54 (мск), источник: Обозреватель

В МИД рассказали детали грядущей встречи Порошенко и Трампа

Ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.

Дата встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа до сих пор обсуждается, а также подбираются даты встреч с другими членами новой Администрации президента США.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью газете Зеркало недели.

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Глава украинского МИД сообщил, что его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.

«Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности Макмастером, и с новым министром обороны Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации», — отметил Климкин.

Как сообщал «Обозреватель», США позитивно оценили разговор Трампа с Порошенко, который состоялся 4 февраля.

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