Беларусь готова предоставить Еврокомиссии итоги стресс-тестов по АЭС
Минск подчеркивает свою открытость для всех международных экспертов и готов предоставить им возможность убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС.
Минск подчеркивает свою открытость для всех международных экспертов и готов предоставить им возможность убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС.
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Министр энергетики республики Владимир Потупчик подчеркнул, что Беларусь никогда не препятствовала работе международных экспертов, ответ на заявление Ангелы Меркель о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.
«Мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит
Беларусь в декабре получила результаты
Министр напомнил, что проведение
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными