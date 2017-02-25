Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе - СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
15:48 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь готова предоставить Еврокомиссии итоги стресс-тестов по АЭС

Минск подчеркивает свою открытость для всех международных экспертов и готов предоставить им возможность убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Министр энергетики республики Владимир Потупчик подчеркнул, что Беларусь никогда не препятствовала работе международных экспертов, ответ на заявление Ангелы Меркель о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

«Мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит SEED-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним», — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Читайте также
Семашко велел до конца года подготовить Закон «Об электроэнергетике»

Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов. Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Министр напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году в рамках обязательств конвенции Эспо.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Много девушек и красоты: как прошел конкурс причесок в Минске
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Госдеп США сорвал переговоры с представителями КНДР
НАСА дало оценку утечке аммиака на внешней поверхности МКС
В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена
Поклонская назвала главную проблему Крыма
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь