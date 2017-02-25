Беларусь готова предоставить Еврокомиссии итоги стресс-тестов по АЭС

«Мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит SEED-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним», — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Министр энергетики республики Владимир Потупчик подчеркнул, что Беларусь никогда не препятствовала работе международных экспертов, ответ на заявление Ангелы Меркель о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов. Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Министр напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году в рамках обязательств конвенции Эспо.