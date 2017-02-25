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16:14 (мск), источник: РИА Новости

США планируют разместить F-35 на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВВС США собираются разместить истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство"* через несколько лет, пишет газета Defense News со ссылкой на главу боевого авиационного командования Герберта Карлисла (Herbert Carlisle).

Источник: Reuters

«Размещение на Ближнем Востоке… запланировано через несколько лет», — заявил Карлисл, добавив, что небольшие поставки F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут быть осуществлены уже этой весной.

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По мнению военного, F-35 могут значительно помочь силам ВВС США в Сирии и Ираке. Как пишет издание, российские и сирийские военные разместили действующие зенитные ракетные комплексы на территории Сирии для защиты важных объектов.

«Если посмотреть на части Сирии, внутри этой зоны существует довольно плотная противовоздушная угроза. Мы стараемся разрешать спорные вопросы. Мы стараемся убедиться, что они знают, что, конечно, они не должны подсвечивать наши самолеты, но эти системы действуют в той среде. Они не освещают наши самолеты каким-либо типом радиолокаторов визирования цели в большом количестве или в значительной степени… Но эти радары активны», — заявил он.

Ранее компания Lockheed Martin сообщила, что общий размер снижения цены по контракту на поставку Пентагону истребителей F-35 составил 728 миллионов долларов.

Как отметили в концерне, личное участие президента Дональда Трампа в программе F-35 ускорило переговоры и сконцентрировало внимание на снижении цены.

Самолеты F-35 модификации A (простая версия, предусмотренная для экспорта) были признаны экспертами ВВС в августе 2016 года годными к эксплуатации в боевых условиях после неоднократных задержек из-за устранения выявленных проблем.

*Группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

Комментарии
9
Ольга Лысенко
Так и просится на язык русская поговорка "Горбатого могила исправит."
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Klizma
Я своей уже доказал что 8-е марта с 15-го февраля начинается...
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Klizma
Ну блин если сбил - значит Дипломат!!!
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31 августа 2016© Ньюстюб
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