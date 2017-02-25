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16:15 (мск), источник: Sputnik.by

Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

Глава Россельхознадзора сообщил, что не слишком доверяет белорусским сертификатам и если бы не союзное государство, вообще «закрыли бы страну».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет, поскольку это союзное государство. Но белорусским сертификатам в Россельхознадзоре не доверяют.

«Мы не доверяем сертификации, которую делают коллеги. С другой стороны, мы вообще бы “закрыли” страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области», — ответил глава Россельхознадзора на вопрос журналиста в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

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Вместе с тем Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении. И в Беларусь в ближайшее время он ехать не планирует, разве что в присутствии съемочной группы. По словам Данкверта его сотрудники также пока воздерживаются от поездок в соседнюю страну.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил МВД республики завести уголовное дело на Данкверта за «нанесение ущерба государству», после введения в России ограничений на поставки ряда белорусских продовольственных товаров. Россельхознадзор перенес сроки запланированного визита специалистов.

«Они напрямую говорят, еще три года назад говорили (подчиненные — Sputnik)» я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением, — сообщил Данкверт.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Служба посчитала целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО «Жлобинский мясокомбинат», а также режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат».

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