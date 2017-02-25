МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам собрать собственную демонстрацию, которая превысит по численности любую протестную акцию организованную его противниками.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Может миллионам людей, который голосовали за “Сделаем Америку вновь великой” (лозунг избирательной кампании Трампа — прим. ТАСС) стоит провести свою собственную манифестацию. Она будет самая многочисленная», — говорится в сообщении.

В США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек.