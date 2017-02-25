Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ о мощи ракет РФ
Киев признал просчет своих спецслужб из-за решения
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16:36 (мск), источник: ТАСС

Трамп предложил своим сторонникам собрать собственную демонстрацию

В США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам собрать собственную демонстрацию, которая превысит по численности любую протестную акцию организованную его противниками.

Читайте также
В кортеж Трампа бросили камень

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Может миллионам людей, который голосовали за “Сделаем Америку вновь великой” (лозунг избирательной кампании Трампа — прим. ТАСС) стоит провести свою собственную манифестацию. Она будет самая многочисленная», — говорится в сообщении.

В США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек.

22 января в ходе «Марша женщин» на улицы Нью-Йорка по данным правоохранительных вышли порядка 400 тыс. человек.

Комментарии
5
александр зыков
Нормальный ход , наконец то сообразил как показать противникам свою популярность ... В России точно так же поступили на всероссийских выборах , в результате которых громогласно выяснилось , что либерасты никому не нужны , привлекают не более 1% населения ... Хотя верещали ка каждом углу о своей "Подавляющей популярности" ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дроба
в россии выборы показали, что никто не нужен.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Карташов
Тупорылость не в недоумках.. Тупорылость в непонимании сути..А там трещите,что хотите..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенс: американцы поддерживают Трампа
24 февраля© Ньюстюб
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
США обсуждают возможность разместить F-35 на Ближнем Востоке
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь