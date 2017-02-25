Имущество Филата продадут «с молотка»

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Экс премьер-министр Молдовы Владимир Филат, обвиняемый в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния, останется за решеткой, а часть его имущества будет продана на публичном аукционе.

Судьи Высшей судебной палаты постановили конфисковать имущество экс-премьера, однако не все, а то, что он нажил незаконно. Таким образом, у Владимира Филата будут конфискованы 4 автомобиля класса «люкс» общей стоимостью в 4,5 миллиона леев. Речь идет о 2 машинах Volkswagen Touareg, 2013 и 2015 годов выпуска, об одном автомобиле марки Toyota, произведенном в 2013 году, и об одном Porsche Cayenne.

Также будут конфискованы ценности, добытые незаконным путем общей стоимостью в 791,2 миллиона леев, а именно: акции АО «Kapital Invest», акции АО «Ipteh» и ряд объектов недвижимости в Кишиневе.