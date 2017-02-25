Имущество Филата продадут «с молотка»
Молдавский
Молдавский
КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Экс
Судьи Высшей судебной палаты постановили конфисковать имущество
Также будут конфискованы ценности, добытые незаконным путем общей стоимостью в 791,2 миллиона леев, а именно: акции АО «Kapital Invest», акции АО «Ipteh» и ряд объектов недвижимости в Кишиневе.
Филат останется без дома, расположенного по улице Митрополит Гурие Гросу, 27, стоимостью в 4,622 миллиона леев. Также
Помимо этого, у Владимира Филата будет конфискован земельный участок по бульвару Штефан чел Маре, 65, стоимостью свыше 15 миллионов леев, три здания по этому же адресу, цена которых составляет свыше 62 миллионов леев, 17 миллионов леев и 1,715 миллиона леев, соответственно.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что судебный исполнитель передаст все конфискованное имущество Государственной налоговой службе, которая, в свою очередь, выставит все эти лоты на аукцион, а деньги с их продаж перенаправит в бюджет страны.