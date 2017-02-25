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17:46 (мск), источник: Sputnik.md

Имущество Филата продадут «с молотка»

Молдавский экс-премьер был приговорен к 9 годам тюрьмы, оштрафован на 60 тысяч леев, на 5 лет лишен права занимать публичные должности и Ордена Республики, врученного ему президентом Николаем Тимофти в 2013 году.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Экс премьер-министр Молдовы Владимир Филат, обвиняемый в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния, останется за решеткой, а часть его имущества будет продана на публичном аукционе.

Судьи Высшей судебной палаты постановили конфисковать имущество экс-премьера, однако не все, а то, что он нажил незаконно. Таким образом, у Владимира Филата будут конфискованы 4 автомобиля класса «люкс» общей стоимостью в 4,5 миллиона леев. Речь идет о 2 машинах Volkswagen Touareg, 2013 и 2015 годов выпуска, об одном автомобиле марки Toyota, произведенном в 2013 году, и об одном Porsche Cayenne.

Также будут конфискованы ценности, добытые незаконным путем общей стоимостью в 791,2 миллиона леев, а именно: акции АО «Kapital Invest», акции АО «Ipteh» и ряд объектов недвижимости в Кишиневе.

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Филат останется без дома, расположенного по улице Митрополит Гурие Гросу, 27, стоимостью в 4,622 миллиона леев. Также экс-премьер лишится земельного участка по улице Измаил, 33/1, кадастровой стоимостью порядка 1,6 миллиона леев, а также здания по этому же адресу, оцениваемому государством в 6 миллионов леев.

Помимо этого, у Владимира Филата будет конфискован земельный участок по бульвару Штефан чел Маре, 65, стоимостью свыше 15 миллионов леев, три здания по этому же адресу, цена которых составляет свыше 62 миллионов леев, 17 миллионов леев и 1,715 миллиона леев, соответственно.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что судебный исполнитель передаст все конфискованное имущество Государственной налоговой службе, которая, в свою очередь, выставит все эти лоты на аукцион, а деньги с их продаж перенаправит в бюджет страны.

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