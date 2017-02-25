Польша построит газопровод до границы Украины
Газопровод стоимостью 72 млн долларов
Газопровод стоимостью 72 млн долларов
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Польша будет строить новый газопровод до границы с Украиной. Оператор сети газопроводов компания
Газопровод
«Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины», — проинформировала
Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.
Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нити так называемого энергетического коридора
Напомним, в декабре суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа «Газпрома» к газопроводу Opal.