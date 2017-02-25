Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
МИД Украины объяснил позицию в ситуации с заявлением по Чуркину
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
СМИ: Фадеев говорит о побеге Максаковой на Украину
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
17:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Польша построит газопровод до границы Украины

Газопровод стоимостью 72 млн долларов Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Польша будет строить новый газопровод до границы с Украиной. Оператор сети газопроводов компания Gaz-System уже выбрала исполнителя, ответственного за строительство новой трубы стоимостью $72 млн, сообщает пресс-служба компании.

Читайте также
«Уже не адвокат в ЕС»: в Польше оценили будущее отношений с Украиной

Газопровод Германовичи-Страхоцина протянется до границы с Украиной, его строительством займется фирма PGNiG Technologie.

«Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины», — проинформировала пресс-служба Gaz-System.

Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нити так называемого энергетического коридора Север-Юг.

Напомним, в декабре суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа «Газпрома» к газопроводу Opal.

Комментарии
1
Александр
Ну и слава богу Будем покупать у поляков газ в два раза дороже За то станем независимыми от России ,будем зависимы от Польши Они наши братья и сестры Мамы и папы Слава Украине и Польше
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трампу надоело бесконечно опровергать бездоказательные «связи с Россией»
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама заплатили 90 долларов
Трамп призвал своих сторонников выйти на демонстрацию
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
США обсуждают возможность разместить F-35 на Ближнем Востоке
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение
Спорт
Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям»
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь