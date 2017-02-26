Новый ФОК открылся в Приокском районе Нижнего Новгорода 25 февраля

На церемонии открытия 34-го физкультурно-оздоровительного комплекса в регионе присутствовал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. По информации министерства спорта региона, ФОК включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами на 100 мест для занятий игровыми видами спорта, хоккейную площадку с искусственным льдом, залы для занятий художественной гимнастикой, настольным теннисом, тхэквондо, две чаши в бассейне для занятий плаванием и синхронным плаванием.

В ФОКе «Приокский» планируется развивать 10 видов спорта: настольный теннис, чирлидинг, плавание, синхронное плавание, хоккей, фигурное катание на коньках, мини-футбол, спортивный рок-н-ролл, художественную гимнастику и спортивные единоборства. Всего в спортивных секциях ФОКа будут заниматься от 1 500 до 2 000 человек.

«В таком крупном районе должен быть не один комплекс. Это начало, и, я думаю, что в этом ФОКе всегда будут желающие позаниматься: в Приокском районе подрастает много детей, здесь много горожан, желающих вести здоровый образ жизни. Сейчас модно быть здоровым и сильным. Сегодня около 30% жителей области активно занимаются спортом, а еще 10 лет назад таких было втрое меньше. Самое главное, что в ФОКах можно встретить нижегородцев всех возрастов: и совсем маленьких ребят, и молодежь, и трудящихся, и пенсионеров, — отметил губернатор в рамках открытия.

Напомним, что ПАО «Региональная управляющая компания » (РУК) намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах. Планируется, что возведение объектов будет завершено в течение 15 месяцев с момента подписания контракта в рамках концессионного соглашения.