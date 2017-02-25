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18:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Согласно документу, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О Доктрине информационной безопасности Украины» и утвердил Доктрину.

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Документ вступает в силу со дня его опубликования, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что стране удастся обеспечить информационную безопасность. Он также отметил, что свобода слова является краеугольным камнем демократии.

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