Россия не поддержит в СБ ООН западный проект резолюции по химоружию в Сирии

Дамаск ответил на обвинения HRW о применении химоружия в Сирии

«Голосование по проекту резолюции “западной тройки” состоится, скорее всего, в понедельник», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в российской миссии при ООН отметили, что «в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет».

США, Франция и Великобритания призывают запретить продажу Дамаску вертолетов и ввести санкции против 11 физических лиц и 10 компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к атакам с применением химического оружия.

Некоторые страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия в ходе боевых действий в Сирии. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают.