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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что за месяц уменьшил госдолг США на 12 миллиардов долларов

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что за первый месяц его пребывания в должности президента государственный долг США уменьшился на 12 миллиардов долларов, однако СМИ никак не отреагировали на этот успех.

Источник: AP 2017

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

​"СМИ не сообщили, что госдолг в мой первый месяц сократился на 12 миллиардов долларов, тогда как в первый месяц правления Обамы он вырос на 200 миллиардов, — написал Трамп.

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Президент США также отметил рост индекса Dow Jones на бирже США. По его мнению, благодаря этому можно оптимистично оценить будущее бизнеса и рассчитывать на уменьшение безработицы в стране.

В ходе предвыборной кампании увеличение числа рабочих мест было одним из основных пунктов программы Трампа.

В феврале 2017 года министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому в стране появилось 227 тысяч новых рабочих мест.

Комментарии
9
TRAKKER
Вячеслав Горб ребята Вы забываете о размерах страны...Вы сравниваете с Европой где крупные страны размером с наши две области....и давайте не забывать очень прогрессивные в развитии 90е где наши либеры готовы в прямом смысле кремлёвские звёзды за кордон продать...
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TRAKKER
Нехватка угля, который ранее закупали в ДНР и ЛНР, привела к катастрофе Украину. Последний работавший котел ТЭС был остановлен. Электростанция прекратила вырабатывать электроэнергию и тепло. Энергетики выполняют срочные работы по включению последних резервов. Прекратили работу Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь", на очереди — Макеевский метзавод. Источник: crimea.ria.ru вот так!!!!
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Михаил
Трампа задавят, если он не займется всеми отрыжками жидосистемы которую поддерживают кукловоды Обамы и остальных недалеких кукол.
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