Шуневич рассказал о резонансных делах с участием сотрудников МВД

Министр рассказал, что встречался с сотрудником и посоветовал ему в свободное время серьезно заняться физическим развитием и психологической подготовкой, чтобы лучше быть готовым к экстренным ситуациям.

«По оценке МВД (подчеркиваю, не Следственного комитета, который ведет расследование), в действиях сотрудника не усматривается нарушений законодательства, наших инструкций и методик… Тут я ставлю многоточие и добавляю: грубых нарушений, которые могли бы лечь в основу привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности», — заявил Шуневич.

МИНСК, 25 фев — Sputnik. МВД не обнаружило грубых нарушений в действиях сотрудника, который, прибыв на вызов, в новогоднюю ночь выстрелил в минчанина, заявил в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«То есть заняться именно тем, чего ему не хватило в тот момент, когда он попал в сложные стрессовые обстоятельства, заведомо грозящие негативными последствиями. И он эти последствия не смог минимизировать», — объяснил свою позицию относительного новогоднего инцидента Шуневич.

Сотрудник МВД в новогоднюю ночь применил табельное оружие во время вызова к дебоширу, нарушавшему общественный порядок. На слишком шумного соседа пожаловались жильцы подъезда. С прибывшим по вызову нарядом милиции минчанин вел себя агрессивно, в результате чего милиционер применил оружие и ранил мужчину. В настоящий момент ведется следствие.

Министр также рассказал о проверке сотрудников ГАИ на полиграфе, которая началась после ДТП с участием временно исполняющим обязанности начальника Барановичского ОГАИ.

«Дело тут не только в трагическом случае под Барановичами, но и в других неприятных инцидентах, связанных с этой службой в 2016 году. Это несколько уголовных дел, возбужденных в отношении ее сотрудников, в том числе за взяточничество; несколько случаев управления ими автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения; несколько эпизодов непрофессиональных действий по составлению протоколов при документировании ДТП и нарушений ПДД», — напомнил министр подоплеку своего решения в отношении службы ГАИ.

При этом он подчеркнул, что сотрудников ГАИ проверяли не поголовно, а только тех, кто претендовал по истечении контракта на продолжение службы или на вышестоящую должность.

Шуневич напомнил, что практика проверки на полиграфе применяется в МВД уже полтора года. Процедуру в обязательном порядке проходят все руководители — от начальника отдела и выше.

«Если не проходит — то не назначается на должность», — подчеркнул министр.

ДТП с участием и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Он, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте аварии.