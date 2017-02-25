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22:21 (мск), источник: Ictv.ua

Заседание контактной группы по Донбассу — о чем договорились

Завершилась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей миссии ОБСЕ, СЦКК и представителей ОРДЛО.

Это подтвердила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, украинская сторона призвала представителей оккупированных территорий Донбасса прекратить огонь, чтобы ремонтные бригады могли отремонтировать фильтровальную станцию.

— Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ. Контактная группа также подтвердила обязательства, взятые на себя в ходе заседания 15 февраля 2017 года в Минске, — сообщила Олифер.

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