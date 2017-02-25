Заседание контактной группы по Донбассу — о чем договорились
Завершилась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей миссии ОБСЕ, СЦКК и представителей ОРДЛО.
Завершилась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей миссии ОБСЕ, СЦКК и представителей ОРДЛО.
Это подтвердила в Facebook
По ее словам, украинская сторона призвала представителей оккупированных территорий Донбасса прекратить огонь, чтобы ремонтные бригады могли отремонтировать фильтровальную станцию.
— Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ. Контактная группа также подтвердила обязательства, взятые на себя в ходе заседания 15 февраля 2017 года в Минске, — сообщила Олифер.