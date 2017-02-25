Навальный открыл свой штаб в Екатеринбурге

На встрече Навальный отметил, что ему нужны более 7 тыс. подписей жителей Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель предвыборной кампании Навального бывший депутат екатеринбургской думы Леонид Волков отметил, что в регионе нужно проводить выездные агитационные мероприятия.