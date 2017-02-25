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23:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Навальный открыл свой штаб в Екатеринбурге

Осужденный за мошенничество прозападный блогер Алексей Навальный открыл в Екатеринбурге свой предвыборный штаб. Как отмечает сам оппозиционер, в 2018 году он планирует баллотироваться в президенты России.

Источник: Reuters

На встрече Навальный отметил, что ему нужны более 7 тыс. подписей жителей Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель предвыборной кампании Навального бывший депутат екатеринбургской думы Леонид Волков отметил, что в регионе нужно проводить выездные агитационные мероприятия.

Сам Навальный, выступая перед собравшимися, отметил, что Екатеринбург является третьим городом страны по количеству зашедших в его блог — на первом месте только столица и Санкт-Петербург. Также оппозиционер подчеркнул, что готов к поддержке любых политиков.

Алексей Навальный прибыл в Екатеринбург накануне — он уже посетил «Ельцин-центр», всячески его расхвалив, а после встретился с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Сегодня у здания на Вайнера, где открылся штаб, активисты НОДа встретили московского гостя с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме».

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