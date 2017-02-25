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22:35 (мск), источник: Ictv.ua

Кравчук назвал главную ошибку Януковича

Самая большая ошибка Виктора Януковича в том, что он согласился и добивался стать президентом.

Такое мнение в эфире 112 Украина высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

— Я думаю, если бы он не стал президентом, он много сделал бы для Украины полезного. Это человек, которого нужно было каждый день контролировать, — отметил он.

Кравчук рассказал, что во времена Революции Достоинства давал советы Януковичу, но он к ним не прислушался.

В частности, он рекомендовал уволить все окружение, причастное непосредственно к разгону Майдана, но «Виктор Федорович сказал, что он своих не сдает».

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