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23:14 (мск), источник: Ictv.ua

Участники блокады Донбасса поставили первый редут под Мариуполем

Штаб блокады оккупированных территорий Донбасса открыл первый редут на линии Донецк — Волноваха — Мариуполь.

Редут «Соловей» разместился в районе поселка Новотроицкое, сообщает штаб в Facebook.

Народный депутат Семен Семенченко уточнил, что гарнизон редута ведет инженерное оборудование местности и «формирует сводные мобильные группы для ведения розыска на трассах», а официальное открытие редута — завтра.

Кстати, это последний железнодорожный переход (Мариуполь-Волноваха) для поставок угля с «Л/ДНР», который участники блокады обещали перекрыть еще 17 февраля.

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