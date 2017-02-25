Участники блокады Донбасса поставили первый редут под Мариуполем
Штаб блокады оккупированных территорий Донбасса открыл первый редут на линии Донецк — Волноваха — Мариуполь.
Штаб блокады оккупированных территорий Донбасса открыл первый редут на линии Донецк — Волноваха — Мариуполь.
Редут «Соловей» разместился в районе поселка Новотроицкое, сообщает штаб в Facebook.
Народный депутат Семен Семенченко уточнил, что гарнизон редута ведет инженерное оборудование местности и «формирует сводные мобильные группы для ведения розыска на трассах», а официальное открытие редута — завтра.
Кстати, это последний железнодорожный переход (Мариуполь-Волноваха) для поставок угля с «Л/ДНР», который участники блокады обещали перекрыть еще 17 февраля.