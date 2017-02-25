Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
23:08 (мск), источник: УНИАН

В Минобороны уволили сотрудницу за клевету на волонтеров

Руководство Министерства обороны Украины уволило сотрудницу ведомства за клевету на деятельность волонтеров в зоне АТО.

Источник: УНИАН

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как отметили в ведомстве, руководство Министерства обороны считает неоценимым вклад каждого волонтера в военную мощь и обороноспособность Украины. Именно поэтому в рядах Вооруженных сил Украины не могут служить или работать люди, которые возводят обидную клевету на волонтеров, внесших большой вклад в бесперебойное функционирование армии Украины.

Отмечается, что такая позиция руководства Министерства обороны Украины обусловливает принятие вынужденных мер, а именно увольнение указанных лиц с занимаемых ими должностей.

«Поэтому сотрудница Министерства обороны Украины, которая в социальной сети возвела клевету на деятельность волонтеров в районе проведения АТО, уволена по решению руководства Министерства обороны Украины», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сотрудница Минобороны Украины Татьяна Баранская заявила в Facebook, что война в Украине будет до тех пор, «пока волонтеры на фронт будут мотаться, ведь для них это чистой воды бизнес».

Ранее волонтеры вычислили второго свидетеля по делу сбитого над Донбассом MH17.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минобороны уволили сотрудницу за клевету на волонтеров
Трамп заявил, что уменьшил госдолг США на 12 миллиардов долларов
Подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама заплатили 90 долларов
СМИ узнали об отказе РФ поддержать западную резолюцию по Сирии
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Полиция не нашла признаков теракта в наезде машины в Германии
Вероника Скворцова стала лауреатом премии «Щит и Роза»
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение
Спорт
Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям»
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь