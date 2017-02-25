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01:09 (мск), источник: Известия.Ру

Сотни тысяч жителей Южной Кореи потребовали отставки президента

Крупнейший митинг прошел в Сеуле, участие в акции приняли около 800 тыс. человек.

Источник: AFP 2017

Порядка 800 тыс. жителей столицы Южной Кореи Сеула вышли на улицы города с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе, подобные акции проходят уже 17-ю субботу подряд.

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Митингующие, в частности, потребовали ускорить процедуру импичмента главы государства и скорее рассмотреть дело в конституционном суде, сообщает Федеральное агентство новостей.

В то же время параллельно в Сеуле прошла акция сторонников президента, они заявляют, что к отставке лидера причастны власти КНДР.

Также сообщается, что в Сеуле ждут провокаций в связи с убийством в Малайзии Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Комментарии
3
Владимир Карташов
Эх Корея...бл...Корея..азиатская сторона...
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Валерий Растунцев
Возможно Вы и прАвы...
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Свин .
и будет этот котел булькать пока обе стороны не одумаются и не объединятся. Конечно первое время тяжело будет, пока не притрутся но потом пройдет и наладится - чай один народ. Это Израиль и Палестина - две ягодицы одной попы - сколько не сжимай - не срастутся. А у корейцев получится не хуже чем у немцев. Я знаю что их может объединить - общая память об японских гадостях, а еще крепче - агрессия Японии, что вполне может быть
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