Сотни тысяч жителей Южной Кореи потребовали отставки президента

Порядка 800 тыс. жителей столицы Южной Кореи Сеула вышли на улицы города с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе, подобные акции проходят уже 17-ю субботу подряд.

Сеул попросит помощи Берлина в расследовании скандала с президентом

Митингующие, в частности, потребовали ускорить процедуру импичмента главы государства и скорее рассмотреть дело в конституционном суде, сообщает Федеральное агентство новостей.

В то же время параллельно в Сеуле прошла акция сторонников президента, они заявляют, что к отставке лидера причастны власти КНДР.

Также сообщается, что в Сеуле ждут провокаций в связи с убийством в Малайзии Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.