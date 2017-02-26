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10:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальневосточников зовут на службу по контракту

В текущем году в Восточном военном округе будет проведено более 20 акций по популяризации военной службы по контракту, которые будут приурочены ко Дню защитника Отечества, 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, годовщинам образования городов, дням воинской славы, ВМФ, ВВС.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

В рамках проведения мероприятий специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа (ВВО) планируют набрать до конца года более 12 тыс. военнослужащих по контракту.

Всего для работы на пунктах отбора будет привлечено около 180 человек.

В целях популяризации службы по контракту запланировано проведение тематических занятий с командирами воинских частей по актуальным вопросам прохождения военной службы по контракту, методам и формам руководства воинскими коллективами, основу которых составляют военнослужащие по контракту.

Также на постоянной основе запланировано проведение собраний младших командиров и общих собраний военнослужащих по контракту, а также организация деятельности советов сержантов и старшин.

Всего с начала текущего года набрано более 1000 военнослужащих по контракту.

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